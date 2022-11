Tankstation in Driebergen vernieuwd en nu kun je er ook je elektrische auto opladen

Het BP-station aan de Hoofdstraat in Driebergen wordt vernieuwd en gaat maandag 28 november weer open.

De afgelopen weken was het tankstation gesloten en omgeven door hekken. De verouderde shop wordt verbouwd tot een AH to go. Op 21 september waren hier al twee nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto's in gebruik genomen, aan de achterzijde van het benzinestation. Vanwege de verbouwing van de shop, waren die echter tijdelijk buiten gebruik.

Het is het derde snellaadstation van BP in de regio Utrecht. De andere twee staan in Nieuwegein.

24 per dag tanken

Automobilisten kunnen er overigens ook nog gewoon benzine en diesel komen tanken. En dat kan straks ook als de shop gesloten is, bijvoorbeeld 's nachts. Er hangen nu kastjes aan de pompen om met een pas te betalen.

Bij het snellaadstation kunnen twee auto's tegelijk worden geladen. Snelladen betekent volgens BP ongeveer binnen 30 minuten, met een capaciteit tot 150 kWh. Hoe snel het echt gaat, hangt af van het type auto, type batterij, oplaadstatus van je auto, maar ook bijvoorbeeld het weer of hoeveel auto's er voor je hebben geladen, aldus een woordvoerder van BP. In de tussentijd kun je in de vernieuwde shop terecht voor een drankje, snacks en broodjes.

Volgens BP komen er in de nabije toekomst meerdere laadstations/laadmogelijkheden bij, maar het bedrijf kan nog niet zeggen wanneer en waar die stations komen.