Automobilist rijdt schuur binnen in Zeist, bestuurder vermoedelijk onwel

Op de Crosestein in Zeist is vrijdagmiddag een auto een schuur binnengereden. De bestuurder van de auto is vermoedelijk onwel geworden. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De schade aan de schuur is fors. De brandweer kwam ter plaatse om de man uit de auto te helpen en voor een stabiele situatie te zorgen. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Bij het incident staan omstanders geschrokken te kijken. Er zijn geen andere mensen gewond geraakt. Of de woningen achter de getroffen schuur nog bewoonbaar zijn wordt onderzocht. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Deze tochtige flat werd op tijd gerenoveerd, bewoners zitten er warmpjes bij: ‘Niet eens verwarming aan’

Man die kinderen zou hebben bedreigd gaat in rechtszaal uit zijn plaat: ‘Over 2 jaar pak ik levenslang’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen