Forse buit bij politieactie: wapens, grote lading vuurwerk en politie-uniform aangetroffen

Bij een grote politieactie in Maarssen en Utrecht zijn onder meer vuurwapens, vuurwerk, explosieven en een politie-uniform aangetroffen. Vijf mensen zijn opgepakt.

Onder meer een woning in Maarssen en schuren in Utrecht zijn woensdag uitvoerig doorzocht door de politie, zo is vrijdag bekendgemaakt. Dat gebeurde na een tip en volgde na in eerste instantie een inval bij een woning in Amsterdam.

Daar bleek 1000 kilo verpakt vuurwerk te liggen ook lagen hier zelfgemaakte explosieven klaar. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest in actie komen om het spul veilig uit huis te halen, zonder gevaar voor de omgeving.

De inval in Amsterdam leidde agenten vervolgens naar een woning in Maarssen, waar diverse personen werden aangehouden. Bij een zoektocht in schuren in Utrecht bleken vervolgens naast een automatisch vuurwapen (AK-47 kalasjnikov) ook munitie, een handvuurwapen en een politie-uniform te liggen.

Een man uit Maarssen is weer op vrije voeten. Drie andere mannen en een vrouw uit Amsterdam, Maarssen en Utrecht zitten nog wel in de cel na de invallen.

Een politiewoordvoerder doet geen mededelingen over de leeftijden van betrokkenen en wil ook niet meer kwijt over de aanleiding van de invallen en de aard van het onderzoek. Het onderzoek in de zaak is nog in volle gang.