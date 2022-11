Vier tieners vrijgesproken van stichten verwoestende brand in cutuurgebouw Leidsche Rijn

Kort na de melding van de brand werden in de buurt van het incident vier tieners aangehouden. De rechtbank oordeelt nu dat niet kan worden vastgesteld hoe de vuurzee is ontstaan. De rechters stellen weliswaar vast dat de brand is ontstaan door het handelen van één of meer van de verdachten, maar opzet kan niet worden bewezen. De jongeren waren aanwezig in het pand op het moment dat de brand uitbrak - een stoel vatte vlam - maar het is onduidelijk hoe het vuur ontstond.