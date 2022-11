Stadhuis kleurt vanavond oranje: stop geweld tegen vrouwen

Om 19.00 uur vanavond drukt wethouder Eva Oosters op de knop en zal het stadhuis in de binnenstad van Utrecht oranje kleuren. Daar blijft het niet bij: ook het Provinciehuis, de Winkel van Sinkel, Theater Kikker en het gebouw van organisatie YWCA (een een organisatie voor de positionering van de jonge vrouw in de maatschappij), doen mee.

Utrecht deed in de voorgaande jaren ook al mee aan de campagne. In 2022 drukte burgemeester Dijksma op de knop die het stadhuis deed oplichten. 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. In Nederland krijgt 45 procent van de meisjes en vrouwen te maken met geweld.