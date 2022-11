Fietsenchaos op mooiste plein van Utrecht doet verdriet, maar oplossing blijft voorlopig uit

Meerdere momenten in de week is er geen doorkomen aan op de Neude, mopperde VVD'er Marijn de Pagter donderdag in een vergadering van de gemeenteraad. Op het plein staan zoveel fietsers dat er voor voetgangers geen doorkomen aan is. De VVD ziet het liefst dat de gemeente gaat 'handhaven' en fietsen die buiten de rekken staan, weghaalt. Volgens raadslid De Pagter moet dit in elk geval gebeuren als blijkt dat er in de twee bewaakte stallingen rond de Neude (onder de bibliotheek en onder winkel- en kantorencomplex House Modernes) nog plek is.