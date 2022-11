Harde woorden over bijna miljoen euro die Utrecht aan één inwoner moet betalen

De gemeenteraad reageerde donderdag verontwaardigd in een vergadering. Yvonne Hessel van Utrecht Solidair zei zich kapot te schamen voor de handelswijze van de gemeente. Volgens PvdA'er Ilse Raaijmakers moet de gemeente simpelweg de wet naleven. "We verwachten van onze inwoners dat ze zich aan de regels houden. Dat geldt ook voor ons.''

Wethouder Streefland kon de critici niet anders dan gelijk geven. "Dit is niet goed gegaan. Ik betreur het zeer.'' De grote stapel verzoeken en bezwaren van de inwoner van de binnenstad is volgens haar afgehandeld. Maar daarmee, haastte ze zich te zeggen, is niet gezegd dat het complexe dossier kan worden gesloten. De kans is groot dat de man opnieuw bezwaar gaat maken tegen een of meerdere beslissingen van het college.