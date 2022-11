Na acht jaar RMN neemt IJsselstein groenvoorziening weer in eigen handen

RMN haalt namelijk het vuil prima op, maar de groentaken waren bij het bedrijf minder in goede handen. En dus zal de gemeente dat per 1 januari weer zelf regelen. De medewerkers voor het groen krijgen weer het tenue van de gemeente en auto's en gereedschap worden van RMN overgenomen. De medewerkers blijven gebruikmaken van de gemeentewerf.

Volgens Bekker is er achterstallig onderhoud en moeten inwoners niet verwachten dat het al heel snel weer spic en span is. 2023 zal een overgangsjaar zijn, zegt hij, waarin achterstanden kunnen worden ingelopen.

Er is ook een medewerker die zich zal richten op het verbeteren van het contact met inwoners. Een app waarmee IJsselsteiners iets kunnen melden dat niet in orde is, komt in het voorjaar. De foto die bij de melding wordt meegestuurd, maakt de locatie duidelijk.