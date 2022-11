Minuut stilte op Domplein voor slachtoffers aanslag in lhbti-nachtclub Colorado

Op het Domplein in Utrecht wordt vrijdagavond bij het homomonument een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bloedige schietpartij afgelopen weekend in een lhbti-nachtclub in Colorado Springs, in de Amerikaanse staat Colorado.

In de nacht van zaterdag op zondag liep de dader de nachtclub binnen en opende direct het vuur. Daarbij vielen vijf doden en achttien gewonden. De dader was een bekende van de politie en zou hebben gehandeld uit haat tegen de lhbti-gemeenschap. De stichting Monument 1730 in oprichting organiseert de korte herdenkingsplechtigheid. Uit solidariteit met de slachtoffers, hun vrienden, familie en de lhbti-gemeenschap in Colorado houdt de stichting deze bijeenkomst van 19.30 uur tot 20.15 uur bij de gedenksteen op het Domplein. Die steen verwijst naar de sodomietenvervolging in 1730-1731. De plek staat ook bekend als het Utrechtse Homomonument. Daad van haat "Het is een afschuwelijke daad van haat. Deze mensen dachten op een veilige plek te zijn. Juist onze lhbtiqa+ gemeenschap heeft behoefte aan plekken om veilig jezelf te kunnen zijn. Met deze herdenking willen we onze solidariteit tonen met de gemeenschap in Colorado Springs en het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat", aldus Simon Timmerman namens de stichting. Bij de herdenking kunnen bloemen neergelegd worden en kaarsjes en lichtjes aangestoken bij het monument. De stichting Monument 1730 wil meer bekendheid geven aan de gedenksteen op het Domplein, die verwijst naar de sodomietenvervolging. De stichting wil dit onder meer doen door acties en activiteiten te organiseren en een website te ontwikkelen die achtergrondinformatie biedt over het monument. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Flitsbezorgers leken ware hype, maar het tij lijkt te keren in Utrecht: ‘Nieuwigheid is er wel een beetje af’

