24 nieuwe appartementen voor mensen met verstandelijke beperking in Utrecht

Aan het Ray Connifpad in Leidsche Rijn komen 24 nieuwe appartementen voor mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking en voor mensen die meer begeleiding nodig hebben. Mirjam Jonker, manager zorg bij 's Heeren Loo, laat weten in haar nopjes te zijn. "Telkens lukte het niet om een geschikte locatie in Utrecht te vinden. Dus toen er een kans voorbijkwam om een nieuw woongebouw met 24 appartementen in Leidsche Rijn te huren, voelden we de urgentie om die te aan te grijpen."