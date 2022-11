Peuteropvang vanaf volgend jaar gratis, maar kinderopvangtoeslag vervalt wel

Voorheen betaalden ouders met een U-pas een inkomensafhankelijke bijdrage voor 7 uur voorschoolse opvang. Daar komt nu verandering in. Wethouder Eelco Eerenberg is erg blij met de maatregel. "Ik hecht veel waarde aan de ontwikkelkansen van jonge kinderen en ben supertrots dat we op deze manier bijdragen aan kansengelijkheid. Elk kind in Utrecht moet dezelfde kans krijgen om zijn talent volledig te kunnen benutten, ongeacht de thuissituatie."