Ravage op A27 richting Utrecht na zwaar truckongeval: snelweg gedeeltelijk afgesloten

Die knalde vervolgens door op de aanhanger. De Heijmans vrachtwagen schoot door, de berm in. Hoe het met de chauffeurs van de wagens gaat, is onbekend. Beiden zouden letsel hebben en zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd.

De berging van het ongeval neemt veel tijd in beslag. Volgens de ANWB is er goed nieuws, want er is weer één rijstrook open. Om 9.00 uur gaan naar verwachting alle rijstroken open.