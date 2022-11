Een van ‘s werelds grootste kerststallen binnenkort te zien bij Catharijnekerk

Want het museum laat de highlights uit Utrecht in miniatuurversie terugkomen in de stal. Zo staat de kribbe onder de Dom en fungeren de grachten als decor. Ook zijn onder andere sterrenmuseum Sonnenborgh, de Winkel van Sinkel, en de beroemde werfkelders terug te vinden in de stal. De decorbouwers lieten zich hiervoor inspireren door schilderijen van Utrecht uit de achttiende- en negentiende eeuw om alles zo levensecht na te maken.