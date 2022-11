Supermarkten weer tot middernacht open, verbod op alcoholverkoop na 22.00 uur

Sinds de gedwongen sluiting om 22.00 uur is de overlast rond Boon's Markt en de Albert Heijn afgenomen, stelt het college van burgemeester en wethouders. Toch is besloten de supermarkten weer een nachtontheffing te geven. De reden hiervoor is dat het college vindt dat in de binnenstad ook ná 22.00 uur boodschappen gedaan moeten kunnen worden.