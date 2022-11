Herinrichting laatste deel Catharijnesingel wint Rietveldprijs

De jury noemde het project een uitmuntend voorbeeld van een plan dat past in de verzachting en vertraging van de binnenstad, waarbij steen en verkeer plaatsmaken voor water, natuur en verblijf. De inrichting van het singelpark bouwt voort op historie, maar speelt nadrukkelijk in op hedendaagse vraagstukken, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteitsverlies.

Zo wordt een deel hergebruikt als regenwateropslag en als bezinkbassin voor irrigatie van het park en de oevers. Het oevertalud is beplant met gevarieerde vegetatie die verschillende insecten aantrekt en de dubbele damwand schept een waterbiotoop voor vissen, vogels en insecten. De ingetogen steiger werkt goed als rustplek en het schelpenpad draagt bij aan een gezonde stad.

Met de oplevering van dit laatste deel van de singel is de historische binnenstad weer volledig omsingeld door water en groen en het laat zien hoe publieke ruimte in een verdichtende stad een belangrijk rustpunt kan zijn.

De Stichting Rietveldprijs reikt elke twee jaar een prijs uit aan de ontwerper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van bebouwing in de stad Utrecht. In 2020 ging de prijs naar het busstation Leidsche Rijn van architect Annebregje Snijders.

De Catharijnesingel viel vorige week ook internationaal in de prijzen. De stadsbuitengracht van Utrecht sleepte de European Prize for Urban Public Space 2022 in de wacht.