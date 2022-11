UMC Utrecht deed onderzoek naar reukproblemen na Covid: ‘We zien dat reuk vanzelf verbetert’

Prednisolon is een medicijn dat ontstekingen en overgevoeligheidsreacties remt. De onderzoekers dachten dat een ontsteking rondom de reukzenuw een belangrijke rol zou spelen bij reuk- en smaakverlies na een COVID-19-besmetting. Dat blijkt tevergeefs, want het aantal mensen dat een verbetering ervaarde en het aantal mensen dat een placebo kreeg, was nagenoeg gelijk.