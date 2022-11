Mentale gezondheid en leefstijl Utrechtse jongeren staat onder druk

Uit het onderzoek blijkt dat acht op de tien Utrechters zich gezond voelt. De coronacrisis had weinig tot geen impact op het gezondheidsgevoel van de gemiddelde Utrechter, ondanks dat die wel veel impact had op het dagelijkse leven. De resterende inwoners (46.000 Utrechters) voelen zich ongezond, wat vaak gepaard gaat met meerdere gezondheidsproblemen en een ongezonde levensstijl.

De grootste gezondheidsachterstand hebben Utrechters die moeite hebben met rondkomen, opgroeien in een gezin met lage welvaart of slechts het basisonderwijs of een vmbo-opleiding hebben afgerond. De gezondheidsachterstand is onder deze groep de afgelopen jaren verslechterd.