Gewapende overval in centrum Leidsche Rijn, politie zoekt naar getuigen

De Schmidt Optiek in winkelcentrum Leidsche Rijn is slachtoffer geworden van een gewapende overval. Rond 11 uur maandagochtend kwamen twee mannen met bivakmutsen de zaak binnen. Kort daarna zijn de daders gevlucht. De politie is naar ze op zoek.

De overval vond plaats kort nadat de opticien haar deuren opende. Zover bekend is er niemand gewond geraakt. De winkel is afgezet met linten. Achter in de zaak zijn rechercheurs in gesprek met de geschrokken medewerkers. Een duidelijk signalement van de daders is er niet. De politie zoekt naar getuigen. Over de buit kon een politiewoordvoerder desgevraagd niets zeggen.

Een medewerker van de nabijgelegen Pearle opticien begrijpt wel waar de overvallers naar op zoek waren, zo vertelt hij. Schmidt Optiek is actief in het hogere segment. De brillenwinkel verkoopt monturen van exclusieve merken als Cartier, Dior en Gucci. Sommige exemplaren gaan voor duizenden euro's over de toonbank, dat maakt ze volgens hem tot een gewild object voor de handel.

Het is niet de eerste keer dat criminelen het gemunt hebben op een opticien aan de Parijs Boulevard. In februari vorig jaar mislukte een poging tot inbraak bij Schmidt Optiek. Een drietal onbekende personen probeerden midden in de nacht de winkel binnen te dringen, vermoedelijk door het gebruik van vuurwerk. In juli 2019 werd brillenwinkel Reyer Lafeber - die voorheen op dit adres was gevestigd - slachtoffer van een poging tot ramkraak.

De met linten afgezette winkel trekt veel bekijks. "Vreselijk als zoiets je overkomt", zegt een medewerker van de Gall & Gall. Hij spreekt uit ervaring. De medewerkers van de ICI Paris XL, tegenover Schmidt Optiek, hebben eveneens het nodige meegemaakt. De winkel was meerdere malen doelwit van een ramkraak. Nadien zijn er uit voorzorg ijzeren paaltjes voor de entree van de parfumerie geplaatst.