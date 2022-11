Automobilist ramt vier auto's in Utrecht en vlucht met uitgeklapte airbags

Een automobilist ramde zondagavond rond 20.30 uur vier auto's in de buurt van de Tannhauserdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Daarna is hij gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen.

De auto's liepen alle vier forse schade op nadat een zwarte Volkswagen Lupo of Polo, volgens de politie gaat het om een ouder model, wegreed met flinke schade aan zijn voorzijde en de airbags uitgeklapt. "Op de foto is te zien hoeveel schade er onder andere is veroorzaakt bij een bedrijfsbus. Dit geeft wel aan om wat voor kracht en snelheid dit is gegaan", schrijft de politie op sociale media. Er is aangifte gedaan van verlaten plaats ongeval. Lees ook dit premium verhaal van onze partner 500.000 artikelen, 50 miljoen omzet: ook bij Voetbalshop.nl begint WK-koorts te komen

Nachtmerrie ouders wordt werkelijkheid: Martin (5) opgesloten in taxibusje nadat chauffeur hem vergeet Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen