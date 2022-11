Anouk hoofdact op Central Park Festival, ook optredens van Suzan & Freek en Maan

Anouk staat zaterdag 17 juni 2023 op het hoofdpodium van het Central Park Festival in Utrecht. In 2018 trad ze ook op tijdens het festival, dat toen bij Down Under in Nieuwegein voor de tweede keer plaatsvond.

Het festival duurt twee dagen, ook zondag 18 juni staan er diverse optredens geprogrammeerd. Die dag is het festival toegankelijk voor alle leeftijden, terwijl op de zaterdag publiek achttien jaar of ouder moet zijn. Organisator Huub van de Vecht zegt 'supertrots' te zijn dat de Haagse zangeres Anouk naar Central Park komt. Op het hoofdpodium staan verder onder meer rapformatie De Jeugd Van Tegenwoordig. Op het affiche van het tweedaagse festival staan verder Goldband, Suzan & Freek, Antoon, Son Mieux, Maan, RONDÉ, Flemming, Blanks & The Dirty Daddies. Het Central Park Festival van afgelopen zomer, waar de Utrechtse band Kensington nog optrad met scheidend zanger Eloi Youssef, was op de zaterdag met 15.000 bezoekers uitverkocht. De kaartverkoop voor de editie van 2023 start vrijdag 2 december exact om twaalf uur 's middags en uitsluitend via centralparkfestival.nl. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Wilma (61) draait na tweeënhalve maand gaskraan tóch open: ‘Dacht van de week: ik stink naar kelder’

Hoe leeft burgemeester Sharon Dijksma? Nieuwe docu-serie laat het zien: ‘Dag en nacht bereikbaar’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen