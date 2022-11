Rijden onder invloed: politie betrapt meerdere automobilisten op heterdaad

Snelheidsovertredingen, rijden zonder rijbewijs en bestuurders die onder invloed van verdovende middelen achter het stuur kruipen. De agenten van politieteam Utrecht-Noord hebben zaterdag meerdere weggebruikers op heterdaad betrapt.

Het politieteam Utrecht-Noord, dat onder andere actief is in de wijken Overvecht, Zuilen en Ondiep, kreeg de afgelopen tijd veel meldingen over verkeersoverlast. De meest gehoorde klacht was dat de automobilisten veel te hard reden.

Daarom besloten agenten afgelopen zaterdag een controle uit te voeren. Ditmaal niet in een politievoertuig, maar in een onopvallende auto. Tijdens de actie zijn meerdere automobilisten bekeurd vanwege te hard rijden. Een bestuurder reed 120 kilometer op een weg waar 70 kilometer per uur is toegestaan. Ook reden meerdere mensen rond zonder rijbewijs, één persoon zelfs voor de derde keer.

Toen een bestuurder meerdere malen door rood reed, besloot de politie de achtervolging in te zetten. Eenmaal dichterbij het voertuig gekomen, roken de agenten een sterke henneplucht. Vervolgens werd de automobilist onderworpen aan een speekseltest; de testuitslag op cannabis was positief. De bestuurder is daarna aangehouden voor verder onderzoek.