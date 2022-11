Nóg meer maatregelen nodig om ‘intense (geluids)overlast’ op Nobelstraat tegen te gaan

Dat liet verantwoordelijk wethouder Eva Oosters donderdag weten in reactie op mondelinge vragen van EénUtrecht, de PvdA, de Partij voor de Dieren en GroenLinks. De partijen maken zich, net als bewoners, zorgen over de 'ernstige geluidsoverlast' rond enkele horecabedrijven. Na corona is de situatie volgens de partijen en de bewoners zo mogelijk nog erger dan voor de corona.