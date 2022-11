Bestuurder met zijn telefoon bezig, ramt pijlwagen van Rijkswaterstaat op de A12

Dat het verboden en ook niet erg wijs is achter het stuur op je mobieltje te kijken, is onderhand genoegzaam bekend. Toch was een bestuurder op de A12 tussen Zeist en Bunnik vrijdagmiddag dermate verdiept in zijn telefoon, dat hij diverse alarmbellen in het verkeer niet opmerkte.

Hij passeerde volgens de politie meerdere rode kruizen, oranje zwaailampen en ook nog een grote knipperende pijl, allemaal bedoeld om automobilisten erop te attenderen dat ter plaatse een rijstrook is afgesloten. Maar geen van alle drongen tot de bestuurder door, aangezien hij volgens de politie 'op zijn telefoon zat te loeren'. Met als gevolg dat hij inreed op de pijlwagen van Rijkswaterstaat. "Gelukkig had niemand ernstig letsel en is het voornamelijk bij schade gebleven'', laat de politie weten op Istagram. Tegen de automobilist wordt proces-verbaal opgemaakt. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Politiek gefrustreerd: tegen alle afspraken in verkoopt Mitros tóch sociale huurwoningen: ‘Dit móet stoppen’

