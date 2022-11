Bontjassen en levende kreeften op de markt: Utrecht wil dat het stopt, maar een verbod is onmogelijk

Spartelende kreeften wachtend op een pan met kokend water. De Utrechtse gemeenteraad is verbolgen over dit soort dierenleed. Een meerderheid wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de verkoop van bont en levende kreeften en krabben op de markt. Maar het zo vurige gewenste verbod komt er voorlopig niet; het blijkt juridisch onhaalbaar.

Saskia Oskam (44) strijdt al jaren tegen de verkoop van levende kreeften en krabben. Ze is fractiemedewerker bij de Utrechtse Partij voor de Dieren. "Voor schaal- en schelpdieren is er nauwelijks wetgeving. Sommige mensen denken dat ze geen pijn voelen. Dat klopt niet. Onderzoeken tonen aan dat de dieren wel degelijk angst, stress en pijn voelen."

Een motie om de verkoop van deze producten op de markt onmogelijk te maken kreeg een meerderheid in de gemeenteraad. Maar hoe groot is het probleem precies? Een woordvoerder van de gemeente antwoordt: "Het komt nauwelijks voor. In de gevallen dat er wel levende kreeften of krabben worden verkocht, is dat op bestelling. Meestal rondom de feestdagen. Zover wij weten maakt het nergens onderdeel uit van het standaardassortiment."

Dood spoor

Hoe vaak een levend schaaldier over de toonbank gaat vindt Oskam onbelangrijk. "Het is meer dat wij willen dichttimmeren dat het überhaupt kan gebeuren." Ondanks de meerderheid in de gemeenteraad gaat het verbod er niet komen. De invoering is juridisch onhaalbaar, zo laat wethouder Susanne Schilderman weten.

Dierenwelzijn is vastgelegd in de landelijke Wet Dieren. Deze wet biedt geen ruimte aan gemeenten om zelf regels te maken. Om meer speelruimte te creëren voor de lokale overheid is een aanpassing van de wet nodig. In Amsterdam wordt al langer gewerkt aan een verbod. Dit plan is voor minstens een jaar in de ijskast gezet, omdat bestuurders in de hoofdstad tegen dezelfde hindernissen aanliepen als het Utrechtse college.