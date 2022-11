Catharijnesingel wint Europese prijs uit 326 inzendingen

Geniet maar extra goed van het uitzicht als je een rondje om de singel hardloopt of je hond uitlaat. De welbekende Utrechtse Catharijnesingel heeft namelijk een bekende Europese prijs gewonnen: de European Prize for Urban Public Space 2022. 35 Europese landen deden mee en daardoor werden 326 inzendingen gedaan.

De tweejaarlijkse prijs van het Centre of Contemporary Culture of Barcelona gaat om landschappelijke ingrepen die de stedelijke openbare ruimte herstellen en verbeteren. Het project is ingezonden door de landschapsarchitect ORKA Landschapsarchitecten. Zij hebben de singel in opdracht van de gemeente Utrecht vormgegeven.

De internationale jury laat weten dat ze vinden dat de reconstructie van het kanaal en het herstel van een lineair park langs de oevers, een voorbeeldige ingreep is voor het overleven van onze steden in dit nieuwe klimaattijdperk.

"Utrecht maakt het verschil door niet alleen te praten over autovrije en beloopbare steden, maar dit ook concreet te doen", zegt Wim Voogt, partner bij OKRA landschapsarchitecten. "De Catharijnesingel is nu een internationaal voorbeeldproject van wat de impact op de stad kan zijn als we de auto niet meer op plek 1 plaatsen."

De Catharijnesingel werd in de jaren zeventig gedempt om ruimte te maken voor auto's. Nadat dit jaren later werd gezien als 'fout' werd de Singel weer opgeknapt. Het water kwam terug, waardoor je lekker een rondje kunt varen of langs de Singel kunt wandelen.

"Dit is een prachtige erkenning voor onze geliefde singel. Waaronder ook voor OKRA landschapsarchitecten, die lef hebben getoond door de fout uit het verleden te transformeren tot een gebied waar allerlei stedelijke functies natuurlijk door groen en water worden verbonden", zegt Eelco Eerenberg, wethouder Stationsgebied.