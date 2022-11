Flink verliest bij de rechter: flitsbezorging Amsterdamsestraatweg moet weg

Het filiaal op de Amsterdamsestraatweg opende in maart 2021. Sindsdien is de onlinesupermarkt een bron van overlast voor omwonenden. Ze klagen over geluidshinder en zwerfaval. In februari van dit jaar kreeg de online supermarkt van de gemeente te horen dat zij moeten stoppen met het bezorgen van boodschappen. Met als belangrijkste reden dat de locatie is bestemd voor detailhandel.