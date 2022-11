High Five wordt gebouwd: plek voor 931 studenten op het Science Park

De Universiteit Utrecht is eigenaar van de grond en de SSH is de toekomstige eigenaar. Samen tekenen zij deze maand de erfpachtovereenkomst. Het gebouw krijgt gemeenschappelijke voorzieningen als een wasserette, studieruimtes en een binnentuin.

"De woningnood onder studenten is erg hoog in Utrecht'', zegt vicevoorzitter Margot van der Starre van de universiteit. "We willen graag ruimte maken voor deze groep. Nieuwe bewoners brengen levendigheid met zich mee in de vorm van betere voorzieningen en reuring, ook buiten kantoortijden. Dat willen we in dit gebied graag stimuleren.''