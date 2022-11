Utrechtse burgemeester Dijksma op klimaattop in Egypte

Volgens Dijksma spelen steden een belangrijke rol om klimaatverandering tegen te gaan. Dit kwam ook naar voren in rapporten van het VN-klimaatpanel IPCC: steden zijn hotspots, maar kunnen een belangrijk aandeel hebben in verduurzaming. Dijksma wijst erop dat in 2050 een groot deel van de wereldbevolking in steden leeft en dat steden verantwoordelijk zijn voor meer dan 70 procent van de totale CO2-uitstoot wereldwijd.