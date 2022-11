Woningoverval midden op de dag in De Bilt, daders voortvluchtig

In De Bilt aan de Professor Doctor F. Zernikeweg is woensdag een woning overvallen door twee mannen. Dit gebeurde rond 13.15 uur. Niemand is gewond geraakt. De politie is een grote zoekactie gestart in de buurt met onder andere een helikopter en politiehond.

De politie heeft ook een signalement gedeeld. Het gaat om twee mannen, waarvan er een gekleed is in een blauw trainingspak, en de ander in het zwart. Een van de daders had ook een mes bij zich. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Utrecht zet grote stap in uitbreiding ov-netwerk: 600 miljoen voor deels ondergrondse tramlijn

