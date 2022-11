Utrechters doneren energiecompensatie aan goede doelen

Bij de Utrechtse Voedselbanken komen sinds oktober dagelijks donaties binnen van mensen die de compensatie zelf niet nodig hebben, zegt Carla van Noort. "Het gaat in totaal om tientallen donaties, iedere dag komen er wel een paar bij. De ene keer is het 190 euro, soms de helft."

Wolterink: "We hebben zeker tien donaties gehad dat exact het bedrag van energiecompensatie betrof, 190 euro of soms zelfs het bedrag voor twee maanden, 380 euro. We verwachten ook wel meer in de komende tijd, zeker nu de feestdagen voor de deur staan. Je merkt dat mensen zich afvragen: wat zal ik ermee doen? Ik heb het niet nodig."