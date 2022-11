Patiënten UMC Utrecht kunnen voortaan ook bestraald worden bij het St. Antonius Ziekenhuis

Tot nu toe gingen patiënten in de regio Midden-Nederland voor bestraling altijd naar het UMC. Met deze uitbreiding kunnen patiënten voortaan kiezen, waardoor ze alle behandelingen op één plek kunnen krijgen. Patiënt Cees Peek mocht het spits afbijten. "Ik ben het proefkonijn", zegt hij lachend. Volgens hem is de nieuwe locatie 'schoon en steriel met moderne apparaten'.

Patiënten met kanker worden vaak meerdere keren bestraald. Afhankelijk van de vorm van kanker en hun persoonlijke situatie, hebben zij nu de mogelijkheid een locatie dichterbij huis te kiezen. Patiënten die in aanmerking komen voor bestraling op de behandellocatie bij het St. Antonius in Utrecht, krijgen die keuze door de behandelend arts aangeboden. Naar verwachting zijn dat zo'n achthonderd patiënten per jaar.

Het UMC Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis werken al op meer gebieden samen. Bijvoorbeeld in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht voor de behandeling van tumoren in slokdarm, maag, alvleesklier, galblaas of lever. Met deze extra behandellocatie voor bestralingen hopen de ziekenhuizen de samenwerking op het gebied van kankerzorg en radiotherapie in de regio te intensiveren.