Steeds meer zonnepanelen in provincie Utrecht

Zonnepanelen vinden gretig aftrek in de provincie Utrecht, dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan op basis van CBS-cijfers. In 2021 hadden huishoudens in de provincie gemiddeld 4,5 keer zoveel zonnepanelen als in 2016.

Daarmee is Utrecht een van de hoogst scorende provincies in Nederland. Alleen in Noord-Brabant (5,4 keer) en Zuid-Holland (4,7 keer) ligt de stijging van het aantal zonnepanelen per huishouden nog hoger.

Met name in de gemeenten Renswoude, Rhenen en Nieuwegein ging men hard aan de slag met het opwekken van zonne-energie, waarbij die eerste er met kop en schouders bovenuit steekt. In Renswoude ging het aantal zonnepanelen met per huishouden van 0,32 in 2016 naar 2,23 in 2021: een vermenigvuldiging van 6,9 keer.

Laagste aantal zonnepanelen in provincie Utrecht

Voor Rhenen en Nieuwegein geldt een toename met een factor 5,8, terwijl ook de gemeenten Zeist, Vijfheerenlanden en IJsselstein boven de 5 scoren. In de gemeente Amersfoort was het aantal zonnepanelen per huishouden in 2021 4.9 keer groter dan in 2016.

Baarn, Woudenberg en Bunschoten blijven daarentegen wat achter. Het aantal zonnepanelen per huishouden is in die drie gemeenten met ongeveer 3,5 keer vermenigvuldigd. Het laagste in de provincie, maar overal is er dus wel een stijging te zien.