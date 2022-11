Utrechter (25) verstuurde harddrugs via legpuzzels: 5 jaar cel geëist

De Utrechter was bepaald niet de enige die gisteren een celstraf hoorde eisen. In totaal worden elf personen tussen de 25 en 60 jaar verdacht van betrokkenheid bij de zaak.

Het OM kreeg de elf verdachten op het spoor na een opmerkelijke vondst van de douane op Schiphol zes jaar geleden. Zij onderschepte in 2016 postpakketten vol met synthetische drugs, verstopt in legpuzzeldozen.

In totaal is ruim 150 kilo aan (voornamelijk) harddrugs in beslag genomen, samen met tienduizenden euro's in contanten. Verder geldtelmachines, voertuigen en grote hoeveelheden chemicaliën voor het maken van synthetische drugs.