Politie: ‘Invallen in Vianen en Lopikerkapel houden verband met elkaar’

Aan de Reinoud III-straat in Vianen is dinsdagochtend vroeg een inval gedaan in een woning. Op foto's is te zien dat de deur er volledig uit is geslagen.

Ook bij beachclub Klein Schevingen in Lopikerkapel is een inval gedaan. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de invallen beide te maken hebben met een lopend onderzoek. Buurtbewoners van de Reinoud III-straat in Vianen schrokken vanochtend op. Zij hoorden rond 6.00 uur een flinke knal, waarna de deur van een woning aan de straat eruit lag. Een persoon uit de woning zou daarop zijn aangehouden. Dat wil de politie echter niet bevestigen, omdat het om een lopend onderzoek gaat. Zij verwacht deze week meer informatie te kunnen geven. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Utrecht zet grote stap in uitbreiding ov-netwerk: 600 miljoen voor deels ondergrondse tramlijn

Betaald parkeren als je aanschuift bij kerstdiner of paasontbijt is ‘onacceptabel’ voor de VVD

