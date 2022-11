Utrechtse kunstenaar helpt Voedselbank met 900 bijzondere kunstwerken

Wie weet ken je hem van zijn tekening van de Domtoren of van zijn abstracte stadsaangezichten, maar de Utrechtse kunstenaar L-Tuziasm heeft nu besloten de Voedselbank te ondersteunen: 25 procent van de opbrengst van zijn kunstwerk gaat naar de vestiging in Utrecht.

Waarom de Voedselbank? Waarom niet voor de situatie in Oekraïne?

"Je zet de radio of tv tegenwoordig maar aan of het gaat over mensen die hun gas laten afsluiten, mensen die hun boodschappen niet meer kunnen betalen of niet meer kunnen tanken. Toen ben ik gaan kijken wat ik daar zelf aan zou kunnen bijdragen.

"Eerst zat ik te denken aan van die diners van het Leger des Heils, waarbij je kunt helpen met eten opscheppen. Alleen dat is helemaal niet mijn vakgebied. Ik kan beter iets doen wat bij me past, dacht ik. Nou, dat is schilderen."

Het kunstwerk dat je gaat reproduceren heet 'Utrecht voor Utrecht'. Wat voor iets is het?

"Ik heb speciaal voor deze actie een inkttekening gemaakt. Het bijzondere daaraan is dat de kwaliteit erg hoog ligt. Normaal gesproken verkleurt een tekening al na twee weken voor het raam. Deze zou honderd jaar kleurvast moeten zijn, maar pin me er niet op vast."

De opbrengst gaat voor 25 procent naar de Voedselbank, waar gaat de overige 75 procent heen?

"Nou, dat durf ik best te zeggen: de rest gaat naar mezelf. Het is trouwens wel 25 procent van het resultaat in plaats van de opbrengst. Een deel gaat natuurlijk ook naar kosten als het drukken, inlijsten, etc. En ik zou tegelijkertijd iedereen willen uitdagen: haal 25 procent van je loon af en stort het naar de voedselbank."

Hoeveel zijn er te koop?

"Negenhonderd, vanwege het negenhonderd-jarig bestaan van Utrecht. De helft daarvan zal op A3 zijn en de andere helft op A4. De kunstwerken zijn ook allemaal genummerd. Dus iemand kan zien: ik heb nummer 18 van de 450."

En je eerste exemplaar heb je vrijdag overhandigd aan burgemeester Sharon Dijksma...

"Ja klopt. Het was hartstikke leuk om op die manier aandacht te krijgen voor de actie. We willen natuurlijk zoveel mogelijk reuring om een mooi bedrag op te halen voor de Voedselbank."