Slavenhandelaar maakt plaats voor revolutieleider: nieuwe naam voor dit gebouw in Utrecht

Het nieuwe appartementengebouw op hoek van de Jan van Foreestlaan en de Croeselaan is onder meer bedoeld voor de bewoners van 31 huurwoningen die moeten worden gesloopt voor het nieuwe Beurskwartier. Sjoerd de Boer en toekomstig bewoner Thijs de Bekker maakten begin dit jaar in hun podcast Utrechtse Jochies bezwaar tegen de Foreest. De twee hekelden het feit dat Utrecht een gebouw wilde vernoemen naar een man die 'stinkend rijk' was geworden door de slavenhandel.