Prostituees zorgen voor ‘grote stroom aan bezoekers’ in Driebergen

Twee prostituees zijn zaterdagavond in een woning in Driebergen op heterdaad betrapt toen ze met een klant bezig waren. Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het appartement daarop per direct gesloten.

De afgelopen tijd kwamen er bij Meld Misdaad Anoniem meerdere meldingen binnen over overlast in de buurt 'door een grote stroom aan bezoekers' bij de woning aan de Groenhoek in Driebergen-Rijsenburg. Nadat het vermoeden ontstond dat er sprake was van illegale prostitutie in de woning, hebben politieagenten en toezichthouders van de gemeente op zaterdagavond een controle uitgevoerd. Zij stuitten op twee slaapkamers, ingericht om klanten te ontvangen. Op het moment dat de agenten de woning binnengingen waren er dan ook twee prostituees en één klant aanwezig. Het gedrag van zowel klanten als prostituees zorgde voor 'een ernstige verstoring van de openbare orde', concludeert de gemeente nu. Burgemeester Naafs zegt dat illegale prostitutie zorgt voor ernstige overlast in woonwijken. "Ik weiger dat te accepteren. Vrouwen kunnen slachtoffer worden van mensenhandel. Wij hebben hier nadrukkelijk aandacht voor. Ik sluit aanvullende maatregelen op basis van het nog lopende onderzoek niet uit". De woning aan de Groenhoek is voor een periode van twee weken gesloten. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Maartensdijkers zijn overlast van drugsdealers- en gebruikers op parkeerterrein zat: ‘Dit hoort hier niet’

