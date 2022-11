Flinke schade nadat explosief afgaat bij bedrijf op Lage Weide: recherche doet onderzoek

De ontploffing vond middenin de nacht plaats bij een autobedrijf op het terrein langs de A2. Rond 3.00 uur was een knal te horen. De explosie zorgde ervoor dat vooral het rolluik aan de voorzijde van het bedrijf fors beschadigd raakte.

Ramen zijn door de klap gesneuveld en er is een grote zwarte plek te zien aan de voorzijde. Op straat voor de entree liggen restanten van na de ontploffing, die weg zijn geslingerd.

Mogelijk is sprake van een doelbewuste actie, gericht tegen het bedrijf. Hiernaar loopt onderzoek door de recherche. Ondertussen heeft de politie via Twitter een oproep aan mogelijke getuigen gedaan om zich te melden, om meer te weten te komen over de achtergronden.