Bilthovens vaccinbedrijf gehackt: interne gegevens belanden op dark web

BBio bevestigt de cyberaanval na berichtgeving van RTL Nieuws. Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat er misschien persoonlijke informatie van medewerkers en oud-medewerkers is buitgemaakt.

Het bedrijf zegt op 21 september te hebben ontdekt dat het was aangevallen. Volgens een woordvoerder werd de aanval in een vroeg stadium ontdekt en zijn uit voorzorg meteen alle verbindingen met het internet verbroken. BBio heeft vrij snel back-ups kunnen terugplaatsen, waardoor de schade beperkt bleef en de vaccinproductie nauwelijks hinder heeft ondervonden. Het bedrijf doet geen uitspraak over een eis van losgeld door de aanvallers.