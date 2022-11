Grote controle bij honderden Utrechtse garageboxen levert kleine berg aan drugsmateriaal op

Bij een grote actie is in de Utrechtse wijk Oog in Al voor liefst 100.000 euro aan spullen gevonden die te maken hebben met drugshandel. In de wijk werden honderden ruimtes gecontroleerd.

De controle was gericht op garageboxen, op initiatief van de gemeente Utrecht. Niet alleen de politie maar ook bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de douane en handhavers waren aanwezig om alle boxen te doorlopen. De controle leverde volgens de politie 'maar liefst' 100.000 euro aan in beslag genomen goederen op. Al deze spullen waren gerelateerd aan drugshandel en drugsproductie. Betrokken wijkagenten stellen: "Doordat ieder eigen bevoegdheden heeft wordt veel meer bereikt bij zo'n controleactie. Het doel: bewustwording bij verhuurders creëren en weerbaarder worden tegen drugscriminelen."

Voor het eerst is Utrechtse volksbuurt niet bevangen door Oranjekoorts, en dat is even wennen

