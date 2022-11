Op camera's van de meldkamer Midden-Nederland in Utrecht was te zien dat een auto ter hoogte van Utrecht stilstond op de rijksweg. Omdat het voertuig ook geen aanstalten leek te maken om in beweging te komen op de eerste rijbaan, spoedden agenten zich naar de locatie en ontdekten zij al snel het euvel: de man bleek in slaap te zijn gevallen achter het stuur.