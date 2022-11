Vernieuwingswijk Zeist valt opnieuw in de prijzen

De vernieuwingswijk Kerckebosch in Zeist is donderdag uitgeroepen tot winnaar van de NRP Gulden Feniks 2022, de prijs voor het meest excellente voorbeeld van een gebiedstransformatie.

De jury van de Gulden Feniks vindt onder meer dat er sprake is van een unieke gebiedstransformatie waarvan veel te leren valt. "Dat er door de jaren heen zoveel voor elkaar is gekregen, is te danken aan de Wijkontwikkelingsmaatschappij en de vele mensen die zich, ook vrijwillig, langdurig en met liefde en energie hebben gecommitteerd aan de opgave", aldus het juryrapport.

Het is niet de eerste prijs die de wijk Kerckebosch wint. In 2016 behaalde het ook al de award voor Beste openbare ruimte van Nederland en in 2018 ging de prijs voor 'meest natuurinclusieve wijk van Nederland' naar de nieuwbouwwijk in Zeist. Toch klinkt er ook kritiek op de 'bosrijke wijk'. Volgens Stichting Beter Zeist zou het in realiteit niet zo 'bosrijk' en 'groen' zijn als de cijfers zeggen.

De wijk gelegen in Zeist-Oost wordt al sinds 2006 vernieuwd door de gemeente en de woningcorporatie. Inmiddels is met de bouw van 27 sociale huurappartementen het einde in zicht.