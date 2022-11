Utrecht ruimt tientallen weesfietsen op, extra plekken vrij in stallingen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tientallen fietsen die soms al jaren in een stalling in Utrecht stonden, zijn weggehaald. Het opruimen van 'weesfietsen' lag door de coronamaatregelen lange tijd stil.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in antwoord op vragen van de VVD in de gemeenteraad. VVD-raadslid Marijn de Pagter trok aan de bel omdat alleen al in de stalling onder het stadhuis vijftig zogenoemde weesfietsen stonden. Eén fiets stond al 3,5 jaar te wachten op de eigenaar.

In het najaar van 2019 had de beheerder van de fietsenstalling, U-Stal, het verwijderen van fietsen al niet op orde. Er werd gewerkt aan een oplossing, maar toen de coronacrisis uitbrak, kwam dat stil te liggen.

Stallingscapaciteit

Inmiddels is volgens het college weer begonnen met het weghalen van fietsen die langer dan vier weken worden gestald. "U-Stal heeft aangegeven dat begin september tussen nul en 20 procent van de stallingscapaciteit gevuld was door weesfietsen. Inmiddels is dit teruggebracht tot nul.''

U-Stal moet een keer in de twee weken controleren of fietsen te lang in de stalling staan. Op fietsen waarvoor dat geldt, wordt een waarschuwingssticker geplakt. Als de fiets er dan na 28 dagen nog staat, wordt deze geregistreerd en verwijderd.