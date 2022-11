Man steelt 1250 liter benzine en wordt aangehouden na zoekactie met helikopter en politiehonden

De politie heeft donderdagavond een man aangehouden die 1250 liter benzine had gestolen bij een tankstation in Breukelen. Na een lange politieachtervolging werd hij in een weiland in Hoogkarspel, zo'n 80 kilometer verderop, opgepakt. Twee enorme vaten met benzine lagen doodleuk achterin zijn busje.

Het begon allemaal op de A2 bij Breukelen. Daar hadden vrachtwagenchauffeurs opgemerkt dat er iemand bezig was om met een speciaal geprepareerde auto diesel te stelen uit vrachtwagens, meldt het Noordhollands Dagblad. Vervolgens kwam de politie het busje met een Spaans kenteken op de A7 vanaf Hoorn op het spoor. Dat resulteerde in een lange en gevaarlijke achtervolging, waarbij de bestuurder van het busje zich roekeloos gedroeg. Zo moest de politie tijdelijk de achtervolging staken, omdat de automobilist enige tijd aan het spookrijden was . Grote zoekactie Ergens in een weiland in Hoogkarspel, zo'n 80 kilometer vanaf Breukelen, kon het busje uiteindelijk worden gestopt door agenten. Maar daarmee was de kous nog niet af. De man besloot te voet verder te gaan. Na een zoekactie met onder meer een helikopter en politiehonden werd hij rond 21.30 uur aangehouden. In de kofferbak van de bestelbus trof de politie vervolgens twee opslagtanks aan vol met benzine, een grote van duizend liter en een kleiner vat van 250 liter. Vanwege brand- en explosiegevaar was ook de brandweer in groten getale aanwezig. Zij hebben uiteindelijk de vloeistof uit de lekkende tanks gepompt. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner De stad vierde zijn 900ste verjaardag met ‘toffe feestjes’, maar deed de gewone Utrechter wel mee?

Utrechtse bende had voor miljoenen euro’s aan illegaal vuurwerk liggen: ‘Regelrechte explosieven’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen