Grote kans dat Utrecht een transkliniek krijgt: daar kunnen transpersonen zonder ‘stigma’ terecht

Raadslid Stevie Nolten van BIJ1 diende hiervoor gisteren samen met D66 een voorstel in. Volgens haar is de komst van zo'n kliniek urgent omdat de wachttijd op reguliere transzorg vier jaar is. "Door het landelijke monopolie van het VU Medisch Centrum kunnen trans- en non-binaire mensen nergens terecht. En als zij aan de beurt zijn, lopen zij binnen het systeem aan tegen artsen zonder ervaringskennis aan wie zij moeten bewijzen of ze wel trans genoeg zijn en waarin alleen ruimte is voor transitie tussen de hokjes man en vrouw."