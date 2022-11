Zonnevelden in buitengebied Heuvelrug leveren straks energie aan 8000 huishoudens

Met dat derde deel is het beoogde opwekking van 0,08 terawattuur nog niet in zicht, maar er is een belangrijke stap gezet. De voorstellen moeten nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd, maar in een eerder stadium heeft de raad al groen licht gegeven door de twee terreinen te selecteren uit vijf aanvragen. Als de raad ook vindt dat de participatie met omwonenden goed is verlopen, kunnen de twee initiatiefnemers BHM Solar en LC Energy van start.