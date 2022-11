Einde is in zicht: dit is wanneer de Domtoren er weer als vanouds uitziet

Al sinds 2017 staat het Utrechts icoon in de steigers, maar nu is het einde dan éindelijk in zicht. De restauratie van de Domtoren is waarschijnlijk volledig afgerond in de zomer van 2024 - eerder dan verwacht.

In 2023 verdwijnen de eerste steigers van de torenspits. In de zomer van 2023 zal de bovenste veertig meter van de toren weer te zien zijn. Hoogstwaarschijnlijk is de steiger in april 2024 compleet afgebouwd. In het oorspronkelijke plan zou de toren pas eind 2024 klaar zijn. Hoewel de restauratie pas in 2019 begon, staat de iconsiche Domtoren al sinds 2017 in de steigers. Dit vanwege voorbereidend werk. De hoognodige restauratie zorgt er echter voor dat de toren de komende vijftig jaar geen onderhoud meer nodig heeft. De Domtoren zat stevig ingepakt, maar bleef wel toegankelijk voor bezoekers. In 2020 werd er een lift geopend, waarmee bezoekers de toren binnen 2,5 minuut konden 'beklimmen'. Die lift kan nog tot en met begin januari gebruikt worden. Dan zal deze ook verdwijnen, zodat de torenspits gerestaureerd kan worden. Vanaf mei volgend jaar is het hoogste punt van de Domtoren weer te bezoeken. Lees ook dit premiumartikel van onze partner De stad vierde zijn 900ste verjaardag met ‘toffe feestjes’, maar deed de gewone Utrechter wel mee?

