Vier kraslotdieven aangehouden: verdacht van diefstallen door heel Nederland

De politie heeft de afgelopen dagen vier kraslotdieven aangehouden. Zij worden in verband gebracht met in ieder geval dertien diefstallen bij verschillende supermarkten en andere winkels in Nederland, onder meer in Utrecht.

Afgelopen augustus staan meerdere verdachten lange tijd te wachten bij een servicebalie in een Utrechtse supermarkt. Ze houden in de gaten of het personeel even niet oplet, om vervolgens meerdere krasloten te stelen. Daarna rennen de daders snel weg. In september wordt er een soortgelijke melding gemaakt. Een van de mogelijke daders wordt herkend van de eerdere diefstal die zomer. Daaruit ontstaat het vermoeden dat de kraslotdieven vaker hebben toegeslagen.

Utrechtse bende had voor miljoenen euro’s aan illegaal vuurwerk liggen: ‘Regelrechte explosieven’ Er komen vier verdachten in beeld die aan minstens dertien diefstallen kunnen worden gelinkt. Supermarkten en winkels in Haaren, Hendrik Ido-Ambacht, Rosmalen, Tilburg, Utrecht en Zwolle zijn daarbij het doelwit. Naast krasloten nemen de daders ook postzegels mee. De verdachten zijn de afgelopen dagen op verschillende momenten en locaties gearresteerd. Het gaat om een 21-jarige man zonder vaste woonplaats, een 37-jarige man uit Dordrecht en twee mannen uit Papendrecht van 21 en 22 jaar. Zij worden aan de rechter-commissaris voorgeleid. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte

