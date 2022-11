90-jarige man uit Utrecht die voor duizenden euro’s opgelicht werd is daders te slim af

Een man een een vrouw, die afgelopen weekend in Utrecht op slinkse wijze voor duizenden euro’s buit maakten bij een 90-jarige man, zijn opgepakt. Ze waanden zich onoverwinnelijk en namen maandag opnieuw contact op met het slachtoffer. Wat zij niet wisten, is dat de man in de tussentijd de politie had ingelicht. Daarop werd het tweetal aangehouden.

De negentigjarige man was zaterdag slachtoffer van een slinkse babbeltruc. De vrouw, een 22-jarige Utrechtse, vraagt zijn hulp bij een betaling, omdat haar eigen pinpas niet werkt. Het lijkt een onschuldige vraag, maar uiteindelijk wordt de man voor duizenden euro's opgelicht. Hij zoekt daarom contact met de politie. Dat heeft de 22-jarige verdachte niet door. Zij zoekt twee dagen later, op 9 november, opnieuw contact met de man. Een uitgelezen kans voor de politie, die de vrouw op heterdaad aanhoudt. Ook werd een vermoedelijke handlanger gearresteerd, een 29-jarige man uit Utrecht. Beiden zitten momenteel nog in hechtenis voor verder verhoor.

