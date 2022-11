11.000 flesjes per dag in de prullenbak; op Utrecht CS kun je voortaan je plastic flessen inleveren

Primeur voor Utrecht. Het Centraal Station heeft vanaf vandaag als eerste treinstation inleverautomaten voor plastic statiegeldflesjes. Hard nodig, want op Utrecht CS landen elke dag 11.000 statiegeldflesjes in de prullenbakken.

Reizigers kunnen vanaf vandaag hun lege flesjes inleveren bij de machine. Ze lijken op de apparaten in de supermarkt, maar bijzonder is dat je het statiegeld teruggestort krijgt via een Tikkie. Je scant de QR-code van de machine en krijgt zo het statiegeld overgemaakt op je bankrekening. Ook kunnen reizigers ervoor kiezen om het statiegeld te doneren aan de Plastic Soup Foundation, een organisatie die zich inzet tegen plasticvervuiling.

Voor een klein flesje is het statiegeld 15 cent en voor een grote fles wordt 25 cent overgemaakt. In totaal komen er in Utrecht uiteindelijk vier automaten te staan. Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Eindhoven Centraal volgen later dit jaar.

Het eerste apparaat dat vandaag in gebruik wordt genomen, is te vinden aan de Jaarbeurskant van CS, in de stationshal. Er komen voor het einde van het jaar nog drie machines bij. Ze staan buiten de poortjes, zodat iedereen er gebruik van kan maken, niet alleen de reizigers.